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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:53

, Altınordulu 'la sözleşme imzaladı

DHA
Göztepe, Altınordulu Kahraman Demirtaş'la sözleşme imzaladı

, yeni sezonun ilk resmi transferini gerçekleştirdi. Listesinde yerli ve yabancı birçok oyuncu bulunduran sarı-kırmızılılar 'nun 27 yaşındaki stoperi 'ı renklerine bağladı.

Kulübü yaptığı açıklamada, "1994 doğumlu oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladık" ifadesini kullandı.

Göztepe ile sözleşme imzalayan Kahraman, Gürsel Aksel Stadı'na gelerek objektiflere poz verdi. Belçika doğumlu olan Kahraman, kariyerine Verviers takımında başladı. Gurbetçi futbolcu ardından Roda ve Den Bosch'ta oynadıktan sonra Türkiye'ye gelip Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak top koşturdu.

2019-2020 sezonunda ise Kahraman'ı bünyesine dahil etti ve oyuncu o dönem 7 lig maçına çıktı. Geçen sezon ise en istikrarlı futbolcularından olan Kahraman Play-Off'lar dahil 29 müsabakada boy gösterdi ve 1 gol attı. Altınordu ile Play-Off finalini kaybeden Kahraman, Göztepe'ye transfer olarak 'e yükseldi.

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Göztepe, Altınordulu Kahraman Demirtaş'la sözleşme imzaladı
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