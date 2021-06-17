Şenol Güneş: Tek sorumlu benim

“İlk maçın şoku özellikle ilk yarıda takım üzerinde baskı oluşturmuş. Skor iyi değilse sorumlu benim. Averaja bakınca şansımız zor görünüyor”
EURO 2020'ye iki yenilgi ile başlayan Türkiye'nin durumunu teknik direktör Şenol Güneş acı bir reçeteyle açıkladı. "Hayallerimizle geldikama 2 maçta 0 puanaldık" diyen deneyimli teknik adam, artık üst tura çıkmanın zor olduğunu belirtip şöyle devam etti: "İkinci gol oyundan kopmuşluğun şokunu gösteriyor. Bayağı olumsuz ve zor duruma düştük. Galler'i yeneceğimizi düşünüyorduk.Oyun olarak beklediğimizinaltında kaldık."
TAKIMDA BIR AĞIRLIK VAR
"Çok üzgünüz. İlk maçın şoku özellikle ilk yarıda takım üzerinde baskı oluşturmuş. Son maça da bir şansımız olabilir ama averaja da bakınca bu oldukça zor görünüyor. Kaybetmenin sorumlusubenim. Skor iyi değilse sorumlusubenim. Sanki takımın üzerindebir ağırlık var. Topu rakibe kolay verip zor alıyoruz, bütün sistem çöküyor."
3 YIL SONRA İLK KEZ ÜST ÜSTE 2 YENİLGİ!
3-0'LIK İtalya yenilgisi sonrasında Galler'e de mağlup olan Türkiye'nin Kasım 2018'den bu yana devam eden serisi sona erdi. Türkiye bu tarihten sonra üst üste iki yenilgi almazken dün Galler noktayı koydu. Öte yandan Şenol Güneş yönetiminde Ay-Yıldızlılar en son Nisan 2003'te üst üste iki maçtan mağlubiyetle ayrılmıştı.
SENEGALTOTEMİTUTMADI! Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Kadıköy'deki derbilere genelde bordo kravat ve mavi gömlekle çıkan Şenol Güneş kıyafet uğurunu Milli Takım'da da yaptı. Güneş, 2002'deki unutulmaz Senegal maçında giydiği gri takım elbiseye benzer kombinasyonu Galler maçında tercih etti.