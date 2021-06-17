Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...
Giriş Tarihi: 17.6.2021 17:00 Son Güncelleme: 17.6.2021 17:20

Son dakika: Favre ve derken 'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör için arayışlar devam ediyor. ve Favre isimleriyle anlaşma sağlanması beklenirken sürpriz bir teknik adam adayı daha ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı , teknik direktörün Alman ve Portekiz ekolünden olmasını düşündüklerini belirtmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

'de sürpriz teknik direktör adayı! Sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Gurbetçi oyuncu Serdar Dursun transferi resmen açıklandı. Lucien Favre ve isimlerinin yanında bir İtalyan teknik adamın daha ismi gündeme geldi. Son dakika bilgisine göre A Spor yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, bu gelişmeyi aktardı.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE İTALYAN TEKNİK DİREKTÖR İLE TEMASA GEÇTİ!

Emre Belözoğlu ile yollarnı ayrılmasından sonra teknik direktör çalışmaları için gaza basıldı. , basın toplantısında yeni teknik direktörün Alman ve Portekiz ekolünden olacağını vurgulamıştı.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

SÜRPRİZ İSİM MAZZARRİ!

, İtalyan teknik adam ile temasa geçti. Mazzari, Fenerbahçe için bilgi topluyor.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

59 yaşıındaki İtalyan teknik adam son olarak Torino takımını çalıştırdı. Şubat ayında Torino'dan ayrılan , Napoli ve Inter'de başarılı bir dönem geçirmişti.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

Mazzarri, Napoli'nin başında 182 maça çıktı. İtalyan teknik adam bu maçlarda 1.74 puan ortalaması yakaladı.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

Inter'in başında da 58 maça çıkan deneyimli teknik adam Milano ekibinde 1.66'lık bir ortalama yakaladı.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

A Spor yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, ayrıca EURO 2020'de görev yapan teknik adamların da durumunun takip edildiğini belirtti.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

SOSA VE LUİZ GUSTAVO'NUN DURUMU NE OLACAK?

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın takımdaki geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtti. Bu iki isimden biri takımdan ayrılabilir.

Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

Ayrıca Gökhan Gönül'ün de futbolu bırakma ihtimali var.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası şok sözler! "Şenol Güneş bazı oyuncuların..."
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Son dakika haberi: Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Son dakika haberler: Türkiye kararlı; Aşıda baş döndüren hız! Sisteme gir, aynı gün aşını ol
Son dakika haberi: Deprem uzmanı 'Bu faya dikkat' diyerek uyardı: Deprem zamanı yaklaştı...
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA