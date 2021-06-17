Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör için arayışlar devam ediyor. Marcos Silva ve Favre isimleriyle anlaşma sağlanması beklenirken sürpriz bir teknik adam adayı daha ortaya çıktı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörün Alman ve Portekiz ekolünden olmasını düşündüklerini belirtmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! Sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Gurbetçi oyuncu Serdar Dursun transferi resmen açıklandı. Lucien Favre ve Marcos Silva isimlerinin yanında bir İtalyan teknik adamın daha ismi gündeme geldi. Son dakika bilgisine göre A Spor yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, bu gelişmeyi aktardı.