Son dakika: Favre ve Marcos Silva derken Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! İtalyan...

Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör adayı! Sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Gurbetçi oyuncu Serdar Dursun transferi resmen açıklandı. Lucien Favre ve Marcos Silva isimlerinin yanında bir İtalyan teknik adamın daha ismi gündeme geldi. Son dakika bilgisine göre A Spor yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, bu gelişmeyi aktardı.
SON DAKİKA: FENERBAHÇE İTALYAN TEKNİK DİREKTÖR İLE TEMASA GEÇTİ!
Emre Belözoğlu ile yollarnı ayrılmasından sonra teknik direktör çalışmaları için gaza basıldı. Ali Koç, basın toplantısında yeni teknik direktörün Alman ve Portekiz ekolünden olacağını vurgulamıştı.
SÜRPRİZ İSİM MAZZARRİ!
Fenerbahçe, İtalyan teknik adam Walter Mazzarri ile temasa geçti. Mazzari, Fenerbahçe için bilgi topluyor.
59 yaşıındaki İtalyan teknik adam son olarak Torino takımını çalıştırdı. Şubat ayında Torino'dan ayrılan Walter Mazzarri, Napoli ve Inter'de başarılı bir dönem geçirmişti.
Mazzarri, Napoli'nin başında 182 maça çıktı. İtalyan teknik adam bu maçlarda 1.74 puan ortalaması yakaladı.
Inter'in başında da 58 maça çıkan deneyimli teknik adam Milano ekibinde 1.66'lık bir ortalama yakaladı.
A Spor yayınına bağlanan Ahmet Selim Kul, ayrıca EURO 2020'de görev yapan teknik adamların da durumunun takip edildiğini belirtti.
SOSA VE LUİZ GUSTAVO'NUN DURUMU NE OLACAK?
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Luiz Gustavo ve Jose Sosa'nın takımdaki geleceğinin önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtti. Bu iki isimden biri takımdan ayrılabilir.
Ayrıca Gökhan Gönül'ün de futbolu bırakma ihtimali var.