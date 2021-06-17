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Giriş Tarihi: 17.6.2021 15:49 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:59

Son dakika... 'da 4. imza! Koita KAP'a bildirildi

Son dakika... Trabzonspor'da 4. imza! Koita KAP'a bildirildi

Son dakika... , Koita'yı KAP'a bildirdi! Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu 'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Son dakika... Transfer döneminin hızlı takımı , bir transferi daha açıkladı. Daha önce , ve 'i kadrosuna katan bordo-mavili takım, ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Koita için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Detaylar gelecek...

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Son dakika... Trabzonspor'da 4. imza! Koita KAP'a bildirildi
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