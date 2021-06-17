Son dakika... Trabzonspor'da 4. imza! Koita KAP'a bildirildi

Son dakika... Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor, bir transferi daha açıkladı. Daha önce Perez, Gervinho ve Marek Hamsik'i kadrosuna katan bordo-mavili takım, Bangaly Fode Koita ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Koita için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle: "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita'nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Detaylar gelecek...