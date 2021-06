Bir takımın kalbi orta saha yani orta alanınızda ritim bozukluğu varsa savunma ve hücumda sorunlar yaşanması doğaldır. Bu maçta ilk yarı Okay, Ozan ve Hakan'dan oluşan bir orta saha... Okay ve Ozan top rakipteyken yerleşme anlamında çok yetersizdi. Futbol bir an... Galler'in mutlaka daha önce idmanlarda çalıştığı bir pozisyon vardı. Top sağ kenarda Bale'e geldiği anda savunma gerisine attığı top Ramsey ile buluştu. Birinci pozisyonda golü bulamadılar ancak yine aynı pozisyonda kontrol edilmesi gereken Ramsey'di ama Galler 1-0 öne geçen taraf oldu.