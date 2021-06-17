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Giriş Tarihi: 18.6.2021 00:59

Tahkim Kurulu, Samsunspor'un 98 bin liralık para cezasını onadı

AA
TFF Tahkim Kurulu, Samsunspor'un 98 bin liralık para cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu () Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig ekiplerinden 'un 98 bin liralık cezasını onadı.

'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 'a verdiği 98 bin liralık para cezasını oy birliğiyle onama kararı aldı.

Kurul ayrıca futbolcu Alihan Kubalas ile MKE Ankaragücü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇ) 06.03.2021 tarihli kararına itirazı da inceledi. Tahkim Kurulu, UÇK kararının peşinat ücreti bakımından sözleşmede yer alan kıstelyevm hükmünün uygulanması neticesinde fesih tazminatının (674.133,33 lira artı 339.570 lira maç başı) 1 milyon 13 bin 703 lira olarak düzeltilerek onanmasına yine oy birliğiyle karar verdi.

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TFF Tahkim Kurulu, Samsunspor'un 98 bin liralık para cezasını onadı
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