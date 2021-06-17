Trabzonspor’da Umut Meraş, Ceyhun Gülselam ve Efecan Karaca iddiası

4 İSİM İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Açıklanan yabancı kuralı sonrası bordo-mavililerde takımda düşünülmeyen Diabate ile kiralık gönderilmesi planlanan Flavio'nun yanı sıra Ekuban ile Djaniny istenen teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmaları muhtemel oyuncular olarak ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibinde Diabate ile Flavio'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Ekuban ve Djaniny'e de makul bir teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların transferine de izin verilecek.

MEVCUT ŞARTLARDA TEK YABANCI KONTENJANI FORVET İÇİN KULLANILACAK

Mevcut şartlarda yabancı transferi için tek hamle şansı bulunan Trabzonspor'un bu kontenjanı forvet hattı için kullanacağı belirtildi. Mevcut kadrodaki yabancı oyuncularla yollarını ayıramaması durumunda bordo-mavililerin yabancı kontenjan hakkını forvet hattında kaliteli bir oyuncu için kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Hamsik transferi gibi ses getirecek kaliteli bir isimle forvet hattını güçlendirme noktasında girişimde bulunduğu ifade edildi.

YERLİ İSİMLER İÇİN DE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarında her ihtimali göz önünde bulundurarak çok yönlü bir arayış içerisine girdi. Bir yandan kadrodaki bazı yabancı isimlerle yollarını ayırmaya çalışan yönetim, diğer yandan da yerli oyuncu piyasasında elini çabuk tutmak istiyor. Karadeniz ekibinin özellikle sol bek ve sağ kanat için yerli oyuncu piyasasında çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.