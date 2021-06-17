Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da Umut Meraş, Ceyhun Gülselam ve Efecan Karaca iddiası
Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:55

’da Umut Meraş, ve iddiası

DHA
Trabzonspor’da Umut Meraş, Ceyhun Gülselam ve Efecan Karaca iddiası

’de 8+6 yabancı kuralının onaylanmasının ardından hem iç hem de dış transferde çalışmalarına hız verdi. Diabate ile Flavio’nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Ekuban ve ’e de makul bir teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların transferine de izin verilecek. Bordo-Mavililerin sol bek için Umut Meraş, orta saha için ve sağ kanat için de ile ilgilendiği ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

'nun kulüpleri için 2021-22 sezonuna yönelik 8+6 yabancı kuralını onaylamasının ardından 'da yönetim transfer politikasında değişikliğe gidecek. Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Flavio, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Diabate, , Ekuban, ve bu hafta açıklanması beklenen Koita transferi ile birlikte yabancı oyuncu sayısı 13'e ulaşacak bordo-mavililerin, mevcut şartlara göre bir yabancı oyuncu daha transfer etme hakkı bulunuyor.

4 MEVKİYE DAHA TRANSFER HEDEFLENİYOR
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda iddialı bir kadro oluşturmayı planlayan Trabzonspor, Peres, Gervinho, Hamsik ile Koita transferlerinin sonrasında forvet, solbek, stoper, sağ kanat mevkilerini de güçlendirmek istiyor ancak bir yabancı oyuncu transfer hakkı kaldığı için önünde iki yol bulunuyor. Karadeniz ekibi ya mevcut kadrodan bazı yabancı isimler ile yollarını ayıracak, ya da zorunlu olarak yerli piyasasına yönelecek.

4 İSİM İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Açıklanan yabancı kuralı sonrası bordo-mavililerde takımda düşünülmeyen Diabate ile kiralık gönderilmesi planlanan Flavio'nun yanı sıra Ekuban ile Djaniny istenen teklif gelmesi durumunda takımdan ayrılmaları muhtemel oyuncular olarak ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibinde Diabate ile Flavio'nun gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Ekuban ve Djaniny'e de makul bir teklif gelmesi durumunda bu oyuncuların transferine de izin verilecek.

MEVCUT ŞARTLARDA TEK YABANCI KONTENJANI FORVET İÇİN KULLANILACAK
Mevcut şartlarda yabancı transferi için tek hamle şansı bulunan Trabzonspor'un bu kontenjanı forvet hattı için kullanacağı belirtildi. Mevcut kadrodaki yabancı oyuncularla yollarını ayıramaması durumunda bordo-mavililerin yabancı kontenjan hakkını forvet hattında kaliteli bir oyuncu için kullanmayı planladığı öğrenildi. Bu noktada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un Hamsik transferi gibi ses getirecek kaliteli bir isimle forvet hattını güçlendirme noktasında girişimde bulunduğu ifade edildi.

YERLİ İSİMLER İÇİN DE ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Trabzonspor yönetimi, transfer çalışmalarında her ihtimali göz önünde bulundurarak çok yönlü bir arayış içerisine girdi. Bir yandan kadrodaki bazı yabancı isimlerle yollarını ayırmaya çalışan yönetim, diğer yandan da yerli oyuncu piyasasında elini çabuk tutmak istiyor. Karadeniz ekibinin özellikle sol bek ve sağ kanat için yerli oyuncu piyasasında çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

EFECAN, UMUT, CEYHUN İDDİASI
Bu arada yerli oyuncu piyasasında da arayışa geçen Trabzonspor'un sol bek için Umut Meraş, orta saha için ve sağ kanat için de ile ilgilendiği, bu noktada da görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

AĞAOĞLU YABANCI KURALININ YERLİ TRANSFER PİYASASINI ARTIRDIĞINA İŞARET ETTİ
Öte yandan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yabancı kuralına ilişkin yaptığı açıklamada alınan bu kararın hesaplarını ciddi şekilde değiştirdiğini belirterek, "Yabancı kuralı netleştikten sonra 19 yaşındaki bir oyuncuya talip olduk, 3 milyon 500 bin Euro istediler. Kurala göre değerlendirmemizi yeniden yapacağız. Ama görünen o ki dördüncü transferimizin ardından önümüzdeki süreç içerisinde 1 ya da 2 yabancı transfer daha sonra ülke içi yerli transfere yönelmek gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası şok sözler! "Şenol Güneş bazı oyuncuların..."
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberler: Türkiye kararlı; Aşıda baş döndüren hız! Sisteme gir, aynı gün aşını ol
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert sözler! "Sahada takım yok..."
Son dakika haberi: Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Son dakika: Kahreden 180 dakika! EURO 2020'de büyük hayal kırıklığı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da Umut Meraş, Ceyhun Gülselam ve Efecan Karaca iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA