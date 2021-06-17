Sol bek takviyesi için bir taraftan Umut Meraş için görüşmelerini sürdüren Trabzonspor, alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Umut transferinde beklediği olumlu etkiyi alamayan Bordo-Mavililer, geçen sezonu Schalke'de kiralık olarak geçiren Sead Kolasinac'ı gündeme aldı.