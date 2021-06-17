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Giriş Tarihi: 18.6.2021 00:58

'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj

AA
Trabzonspor'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj

'un yeni transferi , Trabzonspor ile sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün, bugün 3 yıllık anlaşma sağladığı Fransız futbolcu ,kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan video ile taraftarlara seslendi.

ile sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Koita, "Merhaba Trabzon, ben Koita. Bugün Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. Gerçekten çok mutluyum. Şu an sizlerden uzakta, ülkemde 'deyim. En kısa sürede sizlerle buluşmayı umuyorum. İnşallah, birlikte, büyük başarılar kazanacağız. En büyük Trabzonspor." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor'un yeni transferi Koita'dan taraftara mesaj
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