Türkiye grupta kaçıncı sırada ve kaç puan? EURO 2020 Türkiye puan durumu nasıl, son maç kimle oynayacak?

Türkiye'nin EURO 2020 serüveni İtalya maçı ile başladı. A Milli Futbol Takımımız, turnuvanın açılış maçında İtalya ile kozlarını paylaşırken sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Roma'da oynanan mücadele, A Grubu'nun en önemli maçı olarak değerlendiriliyordu. Türkiye, grupta 2 maç daha oynayacak ve gruptaki kaderini de bu maçlar belirleyecek.
Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri arasında İtalya, İsviçre ve Galler bulunuyor. Milliler, İtalya'nın ardından bu iki takımla karşı karşıya gelecek. Öte yandan, Türkiye'nin fikstürü de belli oldu.
İşte, EURO 2020 Türkiye'nin fikstürü, rakipleri ve A Grubu puan durumu;
Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri şu takımlar;
Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçına 11 Haziran'da İtalya karşısında çıkacak. A Grubu diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19.00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19.00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Puan durumu sıralaması, maçlar oynandıktan sonra güncellenecektir.