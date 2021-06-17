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Giriş Tarihi: 17.6.2021 18:24 Son Güncelleme: 17.6.2021 18:42

Usta yazar 'dan yabancı sınırı kararlarını değerlendirdi: "Aldığımız mesafe yok"

Usta yazar Fatih Doğan'dan yabancı sınırı kararlarını değerlendirdi: Aldığımız mesafe yok

SABAH Spor'un usta yazarlarından , TFF'nin yabancı sınırı kararlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Fatih Doğan, "Burası Patogonya değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hiçbir başarısı olmayan yabancı futbolcuları buraya getirerek sonuç alamayız. İngiltere gibi A takım olmasa bile en azından şartı olsun. Bir elemasyon olsun. 14 yabancının beşi iyi diğerleri kötü olmasın." diyerek tepksini gösterdi. İşte Fatih Doğan'ın açıklamaları...

Yazarı , TFF'nin yabancı sınırı kararıyla ilgili tartışmaları Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. 'Rakamlara takılıp spor kamuoyunu meşgul etmek değil. Yıllardır bunu tartışıyoruz. Aldığımız mesafe yok. Devamlılık anlamında başarımız yok. Enerjimizi bunlara harcamayalım. Gerçek futbol çözümüne odaklanmamız lazım.' diyen Fatih Doğan, birlik çağrısı yaptı.

Fatih Doğan yabancı sınırı tartışmalarını Sabah.com.tr'ye değerlendirdi! 'Türk futbolu uzaya mı çıktı?'

"FUTBOLCULARI BURAYA GETİREREK SONUÇ ALAMAYIZ"

Fatih Doğan'ın sözler: Önce altyapıya önem vereceğiz. Altyapı eğitmenlerinin maaşlarını düzenlemek gerekiyor. Burası Patogonya değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hiçbir başarısı olmayan yabancı futbolcuları buraya getirerek sonuç alamayız. İngiltere gibi A takım olmasa bile en azından şartı olsun. Bir elemasyon olsun. 14 yabancının beşi iyi diğerleri kötü olmasın.

Yabancı sınırı konusunda kendimizi kandırıyoruz. Bir şeyin tarafı olmak yerine sistemi düzeltmeliyiz. Sistemi düzeltirsek, samimi olursak başarılı olabiliriz. 14 yabancıya müsaade edildi, uzaya mı çıktı? Kısır döngüyle sürekli başa dönüyoruz.

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Usta yazar Fatih Doğan'dan yabancı sınırı kararlarını değerlendirdi: "Aldığımız mesafe yok"
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