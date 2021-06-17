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Giriş Tarihi: 17.6.2021 11:12

Yaz transfer dönemi resmen başladı!

İHA
Yaz transfer dönemi resmen başladı!

Futbolda 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi başladı. 'de bu sezon takımlar 14 yabancı futbolcu transfer edebilecek fakat sahada 8'i yer alabilecek.

'de futbolda yaz transfer dönemi bugün resmen başladı. Yönetim Kurulu'nun kararına göre birinci transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erecek. İkinci ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp, 8 Şubat 2022'de tamamlanacak.

2021-2022 futbol sezonunda uygulanmak üzere, 1. Transfer ve Tescil dönemi ile birlikte geçerli olacak ve . Lig futbolcu uygunluğu şu şekilde olacak:

Süper Lig: Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek, A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

TFF 1. Lig: TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesinde bulundurabilecek ve müsabaka isim listesinde aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcunun bulundurulması koşulu ile en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcuyu yazabilecek.

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Yaz transfer dönemi resmen başladı!
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