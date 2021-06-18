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Giriş Tarihi: 18.6.2021 14:41

Adekugbe transferi bitti

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Adekugbe transferi bitti

Atakaş Hatayspor uzun süredir peşinde olduğu Nijerya asıllı Kanadalı futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ile her konuda anlaştı. Kanada Milli Takımının kampında olan futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bordo-Beyazlılar sol bekini 'te buldu. Atakaş Hatayspor geçtiğimiz sezon Norveç'in Valerenga takımında forma giyen 26 yaşındaki Adekugbe'yi renklerine bağladı. Nijerya asıllı Kanadalı futbolcuyla her konuda anlaşan Bordo-Beyazlılar tecrübeli sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Valerenga formasını 6 kez giyen Samuel Ayomide Adekugbe 540 dakika sahada kaldı.

CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Transfer ile ilgili Hatayspor'un Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, şu açıklamayı yaptı: Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe'ye ve Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun."

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Adekugbe transferi bitti
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