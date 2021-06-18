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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:52

'yı bitirdi!

İHA
Başakşehir Lucas Lima'yı bitirdi!

Geçtiğimiz sezonu kötü bir performans sergileyerek zirvenin çok uzağında kalan 'de transfer çalışmaları sürüyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, sol bek için ’yla anlaşma sağladı.

Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran , sol bek için 'yla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör 'ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAMAN, AYRICA SOL AYAKLI BİR ORTA SAHA DA İSTİYOR.
Geride kalan sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan ve özellikle son haftalarda düşme korkusunu da yaşayan , transfer çalışmalarına da hız verdi. Sözleşmesi sona eren 'a teşekkür eden turuncu-lacivertli ekip, Celtic'den kiraladığı -Mbombo'nun da satın alma opsiyonunu kullanmadı.



Teknik Direktör Aykut Kocaman, yönetime sunduğu listede sol bek, kanat ve forvet bölgelerini öncelikli tutmuş ve bu mevkilere 1'er transfer istemişti.
Mbombo'yla da yolların ayrılmasının ardından sol bek için Al-Ahli'de top koşturan Lucas Lima'yı renklerine bağlayan Başakşehir, bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Kocaman'ın istediği kanat ve forvet mevkileri için çalışmalar sürüyor. Aykut Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha oyuncusu istediğini de turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

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Başakşehir Lucas Lima'yı bitirdi!
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