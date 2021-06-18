Başakşehir Lucas Lima'yı bitirdi!

Bolingoli-Mbombo ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, sol bek için Lucas Lima'yla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAMAN, AYRICA SOL AYAKLI BİR ORTA SAHA DA İSTİYOR.

Geride kalan sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan ve özellikle son haftalarda düşme korkusunu da yaşayan Başakşehir, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'a teşekkür eden turuncu-lacivertli ekip, Celtic'den kiraladığı Boli Bolingoli-Mbombo'nun da satın alma opsiyonunu kullanmadı.





Teknik Direktör Aykut Kocaman, yönetime sunduğu listede sol bek, kanat ve forvet bölgelerini öncelikli tutmuş ve bu mevkilere 1'er transfer istemişti.

Mbombo'yla da yolların ayrılmasının ardından sol bek için Al-Ahli'de top koşturan Lucas Lima'yı renklerine bağlayan Başakşehir, bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.



Kocaman'ın istediği kanat ve forvet mevkileri için çalışmalar sürüyor. Aykut Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha oyuncusu istediğini de turuncu-lacivertli yetkililere iletti.