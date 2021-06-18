Galatasaray'da Mustafa Cengiz dönemi kapanıyor! Şampiyonluklar, krizler, olaylar...

Göreve gelir gelmez finansal fair-play ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz yönetimi, sezon sonunda futbolda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

Ocak ayındaki seçimden önce normal zamanında olağan genel kurula gitme sözü veren Mustafa Cengiz, Mayıs 2018'de olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok değişiklik yapan Cengiz, 2 bin 525 ol alarak Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bırakarak 101. dönem başkanlığına seçildi.