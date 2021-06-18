Koita Trabzon’da

Bordo-mavililer, Gineli forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Koita, toplamda 3 milyon 450 bin Euro (36 milyon TL) garanti ücret alacak
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, geçen sezon Kasımpaşa'da oynayan ve bonservisi elinde olan Bengali- Fode Koita'yı renklerine bağladı. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki Gineli forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada ilk yıl için 1 milyon 100 bin Euro alacak olan Koita'ya, sırasıyla 1 milyon 150 bin ve 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verilecek. Tecrübeliyıldıza 999 bin Euro da imzaparası ödenecek. Menajeri ise oyuncunun yıllık ücreti üzerinden yüzde 7 pay alacak. Koita, yayınlanan videoda "Gerçekten çok mutluyum. En kısazamanda sizlerle buluşmayı umuyorum.En büyük Trabzonspor!" dedi.
SÖRLOTH İÇİN TEMAS Trabzonspor, eski golcüsü Alexander Sörloth'u geri getirmek için Leipzig ile resmi temaslara başladı. Alman kulübünün başkanı Oliver Mintzlaff ile görüşen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şu an için sözleşmeli oyuncunuzateklif yapmadık, Sörloth hakkındavereceğiniz kararınızı bekliyoruz. Ona görehareket edeceğiz" vurgusunu yaptı. Tatilde bulunan 25 yaşındaki Norveçli futbolcunun, ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğiyle ilgili bir görüşme yapacağı ve kararını ona göre vereceği öğrenildi. Trabzonspor'un, yabancı transfer hakkını Sörloth veya aynı kalitede bir golcüyle kapatması bekleniyor.