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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Koita Trabzon’da

YUNUS EMRE SEL
Koita Trabzon’da

Bordo-mavililer, Gineli forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Koita, toplamda 3 milyon 450 bin Euro (36 milyon TL) garanti ücret alacak

Transferin hızlı takımı , geçen sezon 'da oynayan ve bonservisi elinde olan Bengali- Fode Koita'yı renklerine bağladı. Bordo-mavililer, 30 yaşındaki Gineli forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada ilk yıl için 1 milyon 100 bin Euro alacak olan Koita'ya, sırasıyla 1 milyon 150 bin ve 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret verilecek. Tecrübeli yıldıza 999 bin Euro da imza parası ödenecek. Menajeri ise oyuncunun yıllık ücreti üzerinden yüzde 7 pay alacak. Koita, yayınlanan videoda "Gerçekten çok mutluyum. En kısa zamanda sizlerle buluşmayı umuyorum. En büyük Trabzonspor!" dedi.

SÖRLOTH İÇİN TEMAS
Trabzonspor, eski golcüsü 'u geri getirmek için Leipzig ile resmi temaslara başladı. Alman kulübünün başkanı ile görüşen Başkan , "Şu an için sözleşmeli oyuncunuza teklif yapmadık, Sörloth hakkında vereceğiniz kararınızı bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz" vurgusunu yaptı. Tatilde bulunan 25 yaşındaki Norveçli futbolcunun, ailesi ve menajeriyle birlikte geleceğiyle ilgili bir görüşme yapacağı ve kararını ona göre vereceği öğrenildi. Trabzonspor'un, yabancı transfer hakkını Sörloth veya aynı kalitede bir golcüyle kapatması bekleniyor.

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Koita Trabzon’da
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