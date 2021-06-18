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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Mohamed kararsızlığı

MEHMET ÖZCAN
Mohamed kararsızlığı

Mısır ile 23 Temmuz-9 Ağustos arasında Tokyo Olimpiyatları’na gidecek olan 23 yaşındaki golcüsü için sarı-kırmızılılar olumlu haber bekliyor

21 Temmuz'da Hollanda'da ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da belirsizlik can sıkıyor. Mısır Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosunda yer alan Mostafa Mohamed için sarı-kırmızılı yetkililer, Mısır Futbol Federasyonu'na resmi yazı gönderip 23 yaşındaki golcü için izin istedi. Ancak hâlâ olumlu dönüş yapılamadı. Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına başlayan G.Saray'da Babel dışında kadroda forvet kalmadı. Mohamed milli takımında, 'nun kiralık sözleşmesi bitti. olduğu için idmanalara çıkamıyor.

İLK SEÇİM DİVAN'DA
GALATASARAY Kulübü, Divan Kurulu Başkanlık seçimini bugün 10.00'da Lisesi'nde gerçekleştirecek. Divan başkanı 'nun kulüp başkanlığına aday olmasının ardından Aykutalp Derkan ve Niyazi Yelkencioğlu Divan başkanı olmak için kozlarını paylaşacak.

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Mohamed kararsızlığı
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