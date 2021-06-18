SORU: Bizim Çocuklar'a ne oldu. Nerede hata yaptık. Havaya mı girdik?
LEVENT TÜZEMEN
Güneş, oyuncularının övgü rüzgârına kapılmasını önleyemedi ve reklam yıldızı olmalarını durduramadı. Stratejimiz yoktu
ALİ GÜLTİKEN
Aşırı konsantrasyon yapabileceklerinizi kısıtlar. Üretkenlik anlamında ciddi sıkıntılarımız var. Bu durum normal değil
FATİH DOĞAN
Ülke ve medya olarak orantısız sevgimiz oyuncuların başını mı döndürdü? Hayaller kâbusa döndü. Bu millet bunu hak etmedi
ALİ GÜLTİKEN
Çok ciddi sıkıntılarımız var
Şu anda karşılaştığımız, olağanüstü bir durum… Normal değil. Bugün karşılaştığımız şey yapabileceklerimizin çok gerisinde. Bunun kendi içinde sebepleri var. Aşırı konsantrasyonbazen yapabileceklerinizi kısıtlar. Bir diğer konu da ilk maçta aldığımız şok yenilginin ikinci karşılaşmada mecburiyetler ortaya çıkarması. Galler karşısında mutlaka kazanma gerekliliği oyun içinde doğal olarak bazı riskleri de beraberinde getirdi. Daha fazla hücum düşünüyorsunuz, rakip yarı alanda kalmak istiyorsunuz… Bu da rakibe arka taraftaalanlar bırak mak demek. Bu pozisyonları da fazlasıyla verdik. Üretkenlik anlamında da ciddi bir sıkıntımız var. Oyun temposuyla birlikte istediğimiz yere getiremedik.
GÜRCAN BİLGİÇ
Herkes kibir sürecine girmiş
Avrupa Şampiyonası'na gruptan yenilgisiz çıkarak gittik. Şampiyona öncesinde de Hollanda ve Norveç'i yenerek gövde gösterisi yaptık. Bunun ardından Lille üçlüsü şampiyonaya geldi. Ve yeni jenerasyonkendini bir anda başka yerlerdegörmeye başladı. Düşünün Türkiye'de sezon sürüyor ve sahadaki oyuncuların Avrupa'da hangi takımlara gidecekleri konuşuluyor, röportajlarda futbolcularımız lig beğenmiyorlardı. Buna karşılık gruptaki rakipler bize karşı bizden daha iyi hazırlandılar. Zannettiler ki bu çıkış sürecek! HalbukiBizim Çocuklar, 'kibir sürecine' girmişlerdi.Aynı problemi Şenol Hoca ve ekibinin deyaşadığını düşünüyorum. 0 puan ve 0 golün tek faturası her şeyin kendi kendine olacağını sanan bir 'kendini beğenmişlik' vardı. Sahada oynamakla reklam filmlerinde rol almanın farkı işte burada yatıyor…
LEVENT TÜZEMEN
Travmayı önlemeliyiz
Milli Takım'ın başarısızlığını sadece futbolcular üzerinden okumak yanlış olur. Türkiye'deki havaya baktığımızda "BizimÇocuklar final oynar" zihniyeti hakimdi. Oyuncularının övgü rüzgârına kapılmasını önleyemeyen ve reklam yıldızı olmalarını durduramayan Şenol Hoca maalesef şu hataları yaptı: 1- İskeleti yurt dışında oynayan oyuncular oluşturduğu için bizim ligin erken bitmesiyanlıştı. Çoğu oyuncukampa geç katıldı. 2- Maç oynayarak gelenlere güçlü idmanlar yaptırmak doğru değildi. Koşamayan, rakiplemücadeleedemeyen,yürüyen ve yorgun bir millitakım izledik. Tecrübelilere sırt dönmek hataydı. 3- Toplama bir takım olmamıza rağmen Hollanda,Norveç, Letonya maçlarında sistemli ve uyumlu oynayarak 7 puan aldık. İtalyave Galler'e karşı bir oyunstratejimiz bile yoktu. Sonuç; Şimdi enseyi karartamayalım. Genç oyuncuların travma yaşamalarını önlemeliyiz. Önümüzdeki DünyaKupası elemelerineaynı hatalarıyapmadan hazırlanmalıyız.
BÜLENT TİMURLENK
Rezerve edilmiş şezlong!
EURO 2020 elemelerinde 3 gol yiyen takım, Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde kalesinde 14 gol gördü. "Çokiyi defans oyuncuları yetiştirdik" doğruydu ama takım defansını doğru yapmadığımız ortadaydı. Fransa galibiyetinin mimarı orta sahada İrfan Can'dı, Galler maçında 6 dakika şans buldu. Caner, Salih, AdemBüyük, Serdar Dursun kadroda olmayı hak ediyordu. Umut Meraş ve Kenan Karaman ısrarı da cabası… Rezerve edilmişşezlong gibi, yerlerihazır isimler gitti turnuvaya. Rakipleri doğru analiz etmedik, ne oynamak istediğimiz belli değildi. Futbol bu; kazanırsın kaybedersin ama en acısı milli forma altında o hırsı, özveriyi göremedik. Avrupa turnuvaya hazırlanırken bizim 3 hafta gündemimiz sağ olsun federasyon sayesinde yabancı sayısı ve takım harcama limitleriydi. Neyiyanlış yaptığını bilenlerancak doğrularıbulabilirler. Aramaları ve bulmaları dileğiyle…
FATİH DOĞAN
Hayallere pranga!
İnsanlaryenilgilerianlayabilirama gösterilmeyenmücadeleyi,hedefe ulaşmayolunda yapılmayansavaşı,özetle "ruhsuz"oyunuanlayamaz.2 yılda bizehayaller kurduranBizimÇocuklar, son iki maçta kontakkapattı. Bizim Çocuklar'ı bugünegetiren, kendilerini farklıkılan başarıya olan açlıklarıydı.Ülke ve medyaolarak orantısızsevgimiz oyuncuların başını mıdöndürdü? Reklamdan reklamakoşarken acaba sahada koşmakiçin yoruldular mı? Herkesin11'e yazacağı OzanTufan, Okay ve Hakan ilekurulu orta sahanın İtalyamaçında döküldüğünü gördüktensonra Şenol Hoca'nınGaller maçına aynı isimlerleçıkması gibi bazı tercihlerinide sorgulamak lazım. Bu takımgenç ve gidecek çok yolu var.Ancak Türk milletinin kurduğuhayaller, beklentilerkâbusadönüştü. Bumillet bunu haketmedi.