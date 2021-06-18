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Giriş Tarihi: 19.6.2021 02:07 Son Güncelleme: 19.6.2021 02:07

PSV maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta?

AA
PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Galatasaray Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda mücadele edecek olan ekiplerinden , ilk karşılaşmasını ekibi ile oynayacak. Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçıran sarı-kırmızılı takım, ön eleme turundan çıkmak ve ’yi devler liginde temsil etmek istiyor. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? gibi sorularla araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen PSV Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Futbol dünyasının en prestijli turnıvalarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda, temsilcilerimizden , ile yeşil sahada kozlarını paylaşacak. deplasmanına gidecek olan sarı-kırmızılı takımın mücadelesini izlemek isteyenler maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına cevap aramaya devam ediyor.

PSV GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi PSV - maçı ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;

  • Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2021-2022 SEZONU 2. ÖN ELEME TURU KURALARI ÇEKİLDİ

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 2. ön eleme turu ilk maçları 20-21 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:



ŞAMPİYONLAR YOLU

  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Valur (İzlanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Young Boys (İsviçre)
  • Bodo Glimt (Norveç) / Legia Varşova (Polonya) - Flora Tallinn (Estonya) / Hibernians (Malta)
  • Connah's Quay Nomads (Galler) / Alaşkert (Ermenistan) - Teuta (Arnavutluk) / Sheriff Tiraspol (Moldova)
  • Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan) / Neftçi (Azerbaycan)
  • Maccabi Haifa (İsrail) / Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
  • Fola Esch (Lüksemburg) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - CFR Cluj (Romanya) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
  • Malmö (İsveç) / Riga (Letonya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Buducnost Podgorica (Karadağ)
  • Ferencvaros (Macaristan) / ön eleme turunu geçen taraf - Zalgiris Vilnius (Litvanya) / Linfield (Kuzey İrlanda)
  • Şkendiya (Kuzey Makedonya) / Mura (Slovenya) - Ludogorets 1945 (Bulgaristan) / Shakhtyor Soligorsk (Belarus)

LİG YOLU

  • Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya)
  • Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka)
  • PSV Eindhoven (Hollanda) - GALATASARAY

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PSV Galatasaray maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi PSV Galatasaray Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta?
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