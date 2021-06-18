Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:30 Son Güncelleme: 18.6.2021 11:52

: için bomba iddia! ve derken...

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

haberi... Geçen sezonun devre arasında ve 'ın ilgilendiği açıklananan paylaşılamıyor. Ligi 22 golle kral olarak tamamlayan Gabonlu golcünün transferiyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Geçen sezonun devre arasında ve 'ın ilgilendiği açıklananan paylaşılamıyor. Ligi 22 golle kral olarak tamamlayan Gabonlu golcünün transferiyle ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

ve 'ın da transfer etmek istediği için dünya devleri devreye girmeye devam ediyor...

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Hatayspor formasıyla gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Boupendza, attığı 22 golle 'i gol kralı olarak tamamlamıştı.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

KRASNODAR'I KABUL ETMEDİ
Geçen sezonun devre arasında Hatayspor ile Krasnodar, Gabonlu golcünün transferi konusunda her konuda anlaşmaya varmıştı.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

24 yaşındaki yıldız isim 8.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Rusya'ya gitmek üzereydi.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

BOUPENDZA AYRILIK İÇİN İZİN İSTEDİ

Ancak istediği şartlar sağlanmayınca Boupendza, Krasnodar'a gitmekten vazgeçmiş ve Hatayspor'da kalmıştı.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Hatayspor'un 8 milyon euro ve bonuslar karşılığında takımdan ayrılmasına onay vereceği bilinen golcü oyuncunun yönetimden ayrılık için izin istediği bildirildi.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

ARSENAL VE TOTTENHAM PEŞİNDE

Yeni adresi merak edilen golcü futbolcuya, Premier Lig'den 2 dev kulübün talip olduğu da iddia edildi.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Gabon Media Time'da yer alan haberde; Ayrılığına onay çıkan Boupendza'nın transferi için Serie A ekiplerinden ve devrede.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Ancak asıl bomba ise İngiltere'den ezeli rakipler ve 'in Gabonlu golcü için nabız yoklaması...

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

AUBAMEYANG İSMİNİ VERDİ

İngiliz basını geçtiğimiz aylarda Gabonlu yıldız Aubameyang'ın yönetimine Boupendza'nın ismini verdiğini iddia etmişti.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Haberde İngiliz devi 'in Aubameyang'ın milli takımdan arkadaşı olan için araştırmalara başladığı kaydedildi.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

GÜNCEL DEĞERİ 8.5 MİLYON EURO

24 yaşındaki golcü oyuncu 5 Ağustos 2020'de Bordeaux'dan Hatayspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Futbola ülkesinin Mounana takımında başlayan Boupendza, Bordeaux'dan sırasıyla Pau, Ajaccio, Tours ve Feirense takımlarına kiralanmıştı.

Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...

Boupendza'nın güncel transfer değeri ise 8.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
Son Dakika Haberi: Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
Son dakika haberi: Borcu olan dikkat! 135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
Son dakika: MEB beklenen karne açıklamasını yaptı! Dijital karneler E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile erişime açıldı
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Aaron Boupendza için bomba iddia! Fenerbahçe ve Galatasaray derken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA