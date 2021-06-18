Son dakika: Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminden ilk 11'e 7 transfer istiyor

4- İlk 11'e minimum 7 takviye: Mevcut kadrodan sözleşmesi biten Rosier ve Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı; iki stoper, orta saha, iki kanat ve iki santrfor talep ediyor. Ersin, Larin ve Ljajic'in ayrılması halinde bu mevkilere de takviye yapılması planlanıyor.