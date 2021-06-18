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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Terim, ‘aslan’a kavuştu!

Terim, ‘aslan’a kavuştu!
Sözleşmesi sona eren ve 'daki geleceği kongreye bağlı olan 'den ilginç bir hamle geldi. Tatilini sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, 'ndeki evinin bahçesine aslan heykeli yaptırdı. Terim'in aslan sevdasının ise uzun yıllara dayandığı ortaya çıktı. Heykeltraş 'in atölyesini ziyaret eden başarılı hoca, burada gördüğü heykeli beğenip "20 yıldır böyle bir aslan arıyordum. Bunun aynısını bana da yapar mısın" diyor. Cingiz'in 3 aylık titiz çalışması sonucu Terim; demir, çelik ve mermer tozundan yapılan aslana nihayet kavuşuyor.

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Terim, ‘aslan’a kavuştu!
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