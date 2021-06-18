Terim, ‘aslan’a kavuştu!

Sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'daki geleceği kongreye bağlı olan Fatih Terim'den ilginç bir hamle geldi. Tatilini sürdüren tecrübeli çalıştırıcı, Bodrum Türkbükü'ndeki evinin bahçesine aslan heykeli yaptırdı. Terim'in aslan sevdasının ise uzun yıllara dayandığı ortaya çıktı. Heykeltraş Hasan Cingiz'in atölyesini ziyaret eden başarılı hoca, burada gördüğü heykeli beğenip "20 yıldır böyle bir aslan arıyordum.Bunun aynısını bana da yapar mısın" diyor. Cingiz'in 3 aylık titiz çalışması sonucu Terim; demir, çelik ve mermer tozundan yapılan aslana nihayet kavuşuyor.