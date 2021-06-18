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Giriş Tarihi: 18.6.2021 15:45 Son Güncelleme: 18.6.2021 15:47

ve Stancu 'a imza attı!

Umut Bulut ve Stancu Eyüpspor'a imza attı!

. Lig ekibi , 'in tecrübeli golcülerini kadrosuna kattı. Eyüpspor, ve Stancu'yu transfer etti.

. Lig'in yeni takımlarından , tecrübeli forvet oyuncusu 'u ve Stancu'yu kadrosuna kattı.

Umut Bulut ile yıllık 900 bin liradan 1+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kariyerinden MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Toulouse, Galatasaray ve Kayserispor formaları giyen Umut Bulut, 'deki son sezonunu ise Yeni Malatyaspor'da geçirmişti.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Umut Bulut'un ardından 'yu da transfer etti.

Eyüpspor Kulübü, Rumen futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp başkan vekili Fatih Kulaksız, Umut Bulut ve Stancu gibi iki tecrübeli oyuncuyla anlaştıklarını, TFF 1. Lig'de zirveye oynayan bir takım oluşturma amacıyla transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

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Umut Bulut ve Stancu Eyüpspor'a imza attı!
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