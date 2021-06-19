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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:06 Son Güncelleme: 19.6.2021 09:14

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TANER KARAMAN
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ezgjan Alioski'yi istiyor

’de vitrine çıkan Makedon sol bek 'ye , , ve büyük ilgi gösteriyor. 4 Büyükler menajerlik şirketiyle temasa geçerken, 29 yaşındaki oyuncu için da devrede...

, , ve ; sol bekini Milli Takımı'nda buldu: … Türk kulüpleri, ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Makedon oyuncunun şartlarını öğrenmek için İsviçreli menajerlik şirketiyle temasa geçti.



Şartları ağır bulan Trabzonspor, transferden şimdilik vazgeçerken, Rusya'nın güçlü ekibi yıllık 2.5 milyon Euro önerdi. Ancak oyuncu diğer takımlardan gelecek teklifleri beklerken, kararını Avrupa Şampiyonası sonrasına bıraktı.



ALİOSKİ KİMDİR?
1992'de Kuzey Makedonya'nın Pirlepe şehrinde doğan Alioski, futbola İsviçre'de başladı. Young Boys altyapısından sonra Lugano'da forma giydi. 2017-18'de ise 2.5 milyon Euro'ya Leeds'e imza attı. Ülkesiyle 2013'te ilk kez maça çıkan 29 yaşındaki sol bek, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 42 kez giydi ve 8 gole imza attı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ezgjan Alioski'yi istiyor
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