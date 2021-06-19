Beşiktaş'ta gündem Cyle Larin! 17 milyon Euro serbest kalma bedeli...

Rusya'dan talipleri olan Larin, Beşiktaş ile sözleşme görüşmelerine başladı. Siyah beyazlılar geçen sezon şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Kanadalı golcünün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Öte yandan Sergen Yalçın'ın Mame Diouf'u istediği de gelen bilgiler arasında.

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan ve Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, yeni sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dün Vodafone Park'taki kulüp binasında oldukça hareketli saatler yaşandı.