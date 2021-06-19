Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta gündem Cyle Larin! 17 milyon Euro serbest kalma bedeli...
Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:17 Son Güncelleme: 19.6.2021 09:18

'ta gündem ! 17 milyon Euro serbest kalma bedeli...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'ta gündem Cyle Larin! 17 milyon Euro serbest kalma bedeli...

Son dakika haberleri... Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ederken bu sezonki performansıyla büyük takdir toplayan ile sözleşme görüşmelerine başlandı. Beşiktaş yönetimi dün Vodafone Park'ta mesai içindeydi. Larin, 'nin ilk ziyaretçisi oldu. Larin'in sözleşmesine serbest kalma maddesi eklenecek.

Rusya'dan talipleri olan Larin, ile sözleşme görüşmelerine başladı. Siyah beyazlılar geçen sezon şampiyonluğun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Kanadalı golcünün sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Öte yandan 'ın Mame Diouf'u istediği de gelen bilgiler arasında.

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan ve Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, yeni sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dün Vodafone Park'taki kulüp binasında oldukça hareketli saatler yaşandı.

Herkes teknik direktör Sergen Yalçın'ı beklerken sürpriz bir şekilde stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı. Başkan , 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.

RUSYA'DAN TALİPLERİ VAR

Şampiyonlukta büyük bir emeği olan ve toplam 45 maçta 23 golle Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan 26 yaşındaki Kanadalı oyuncuya Rusya'dan tekliflerin olduğu bildirildi. Beşiktaş yönetimi yeni sözleşmeye koyacağı serbest kalma maddesi ile elini güçlendirmek istiyor.

Rakamın 15-17 milyon Euro aralığında olması düşünülüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yıldız oyuncuya, Premier Lig'den West Bromwich Albion, 10 milyon Euro'luk teklif ile gelmiş ancak transfer döneminin bitimine 48 saat kaldığı için İngiliz kulübüne olumsuz yanıt verilmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada en yüksek sayıya ulaştık
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı
Diyarbakır’da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
Son dakika haberler... Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Son dakika: A Milli Takım neden başarısız oldu! Caner ve Gökhan detayı... 'Aldandık'
Son dakika: Milli takımda sakatlık şoku! Galler maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta gündem Cyle Larin! 17 milyon Euro serbest kalma bedeli...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA