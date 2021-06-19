Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'ın mesleği ne?

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.