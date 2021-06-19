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Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:24 Son Güncelleme: 19.6.2021 11:24

, kaç yaşında ve aslen nereli? Galatasaray başkan adayı 'ın mesleği ne?

Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'ın mesleği ne?

Galatasaray'da 38. başkanlık seçimi bugün yapılıyor. Galatasaray başkan adayları arasında öne çıkan isimlerden birisi de durumunda. Uzun yıllardır camianın bildiği isimlerden birisi olan Burak Elmas'ın hayatı, serveti ve özel yaşamı da merak ediliyor. Bu noktada, , kaç yaşında, serveti ne kadar ve ne iş yapıyor gibi sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Burak Elmas, 1974 yılında dünyaya geldi ve Galatasaray'da çeşitli görevlerde bulundu. Peki, GS başkan adayı Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve serveti ne kadar? İşte Burak Elmas'ın biyografisi

Galatasaray'ın başkanı bugün belli olacak. Sarı kırmızılın takımın başkan adayları arasında da bulunuyor. Galatasaray camiasının tanıdığı isimlerden birisi olan Burak Elmas, bugünkü seçimleri kazanması halinde Galatasaray'ın 38. başkanı olacak. Burak Elmas'ın hayatı, serveti ve kariyeri gibi birçok detay da taraftarlarca araştırılmaya başlandı. Peki, GS başkan adayı , kaç yaşında, serveti ne kadar, aslen nereli ve ne iş yapıyor? İşte Galatasaray başkan adayları arasında olan Burak Elmas'ın biyografisi ve serveti...

BURAK ELMAS KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi almıştır. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur.

Son dakika: Burak Elmas 'Hiç unutmuyorum' diyerek o anıyı anlattı! 'Fatih Terim ile dostluğumuz...' Sabah.com.tr Özel

2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlenmiştir.

Son dakika: Burak Elmas 'Hiç unutmuyorum' diyerek o anısını anlattı! 'Fatih Terim ile dostluğumuz...' (Sabah.com.tr Özel)

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020 yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

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Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'ın mesleği ne?
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