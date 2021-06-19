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Giriş Tarihi: 19.6.2021 17:41

: maçı son şansımız

İHA
Çağlar Söyüncü: İsviçre maçı son şansımız

’ın önemli isimlerinden , maçı öncesinde ve maçlarında alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek, İsviçre maçı için de "Son şansımız” dedi.

A Grubu 3. maçında yarın ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan 'da kadronun önemli isimlerinden basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

2 maçta alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü, "Bizi sevenlere ve halkımıza bu sonuçları verdiğimiz için üzgünüz. Son maçımız var. Bu maçı en iyi şekilde, bize yakışan şekilde oynayarak, 3 puanla devam etmek istiyoruz. Son şansımız. Hepimiz üzgünüz. Yeni bir şans ve yeni bir maç. Son antrenmanı yapıp maçı bekleyeceğiz" dedi.

"ELEŞTİRİLERİ DOĞRU ALIP DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
2 maçta yenilen 5 gol hakkında konuşan Çağlar Söyüncü, "Bunu daha önce de dile getirmiştim. Sadece 2 kişinin yaptığı defansta ön plana çıkmak istemediğimi söylemiştim. Takım halinde defans yapmak önemli. 2 maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Burada doğru eleştiriyi alıp iyi şekilde yola devam etmek istiyoruz" dedi.

"HEPİMİZ BU TAKIMIN PARÇASIYIZ"
maçında yenilen goller hakkında da konuşan Çağlar, "Her maçın ardından özeleştiri yapıyoruz. Buralara gelemezdik bunu yapmasak. İyi oynadığımız maçların ardından oturup hatalarımızı ve eksiklerimizi konuşan bir takımız. Saha içinde son dakikalardı. Benim uyarım göze çarpmış. Kimse istemezdi böyle bitmesini. Benim söylediğim ters bir görüntü gibi çıkmış ama öyle bir durum yok. Hepimiz bu takımın parçasıyız. Özeleştiriyi her zaman yapıp doğru eleştirilerden ders alıyoruz. Yarınki maça bakacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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Çağlar Söyüncü: İsviçre maçı son şansımız
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