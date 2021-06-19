Çağlar Söyüncü: İsviçre maçı son şansımız

EURO 2020 A Grubu 3. maçında yarın İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım'da kadronun önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



2 maçta alınan sonuçlardan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Çağlar Söyüncü, "Bizi sevenlere ve halkımıza bu sonuçları verdiğimiz için üzgünüz. Son maçımız var. Bu maçı en iyi şekilde, bize yakışan şekilde oynayarak, 3 puanla devam etmek istiyoruz. Son şansımız. Hepimiz üzgünüz. Yeni bir şans ve yeni bir maç. Son antrenmanı yapıp maçı bekleyeceğiz" dedi.