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Giriş Tarihi: 19.6.2021 14:02 Son Güncelleme: 19.6.2021 14:03

Bundesliga yolcusu! Sörloth ile takım arkadaşı....

Cengiz Ünder Bundesliga yolcusu! Sörloth ile takım arkadaşı....

Milli futbolcumuz 'e 3 teklif birden! Bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder geçtiğimiz sezonu 'de tamamladı. İngiltere'de beklentilerin ötesinde bir görüntü sergileyen Cengiz Ünder, Milli takımımızın İtalya'ya kaybettiği maçta ikinci yarı oyuna girmişti. Cengiz, Galler maçında ilk 11'de başlamıştı.

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre bonservisi Roma'da bulunan için üç teklif var. 'nun kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için Roma kulübü en az 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Cengiz Ünder, eski Trabzonsporlu Sörloth ile takım arkadaşı olabilir.

CENGİZ ÜNDER'E ÜÇ TALİP! BUNDESLİGA...

Genç yaşında hem Serie A hem de Premier Lig'de forma giyme başarısı gösteren Cengiz Ünder'e 3 Alman takımı talip oldu! Sörloth'un formasını giydiği Leipzig, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt Cengiz Ünder'in peşindeki takımlar...

ROMA 15 MİLYON € İSTİYOR!

Cengiz Ünder'in gelecek sezon Roma'dan ayrılması bekleniyor. Kulübüyle 2023 senesine kadar sözleşmesi bulunan Cengiz'in bonservis bedeli olarak 15 milyon € istenecek.

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Cengiz Ünder Bundesliga yolcusu! Sörloth ile takım arkadaşı....
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