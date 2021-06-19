Cengiz Ünder Bundesliga yolcusu! Sörloth ile takım arkadaşı....

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder için üç teklif var. Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için Roma kulübü en az 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Cengiz Ünder, eski Trabzonsporlu Sörloth ile takım arkadaşı olabilir.