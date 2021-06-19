Cengiz Ünder Bundesliga yolcusu! Sörloth ile takım arkadaşı....

La Gazetta Dello Sport'un haberine göre bonservisi Roma'da bulunan Cengiz Ünder için üç teklif var. Jose Mourinho'nun kadrosunda düşünmediği Cengiz Ünder için Roma kulübü en az 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Cengiz Ünder, eski Trabzonsporlu Sörloth ile takım arkadaşı olabilir.
CENGİZ ÜNDER'E ÜÇ TALİP! BUNDESLİGA...
Genç yaşında hem Serie A hem de Premier Lig'de forma giyme başarısı gösteren Cengiz Ünder'e 3 Alman takımı talip oldu! Sörloth'un formasını giydiği Leipzig, Bayer Leverkusen ve Eintracht Frankfurt Cengiz Ünder'in peşindeki takımlar...
ROMA 15 MİLYON € İSTİYOR!
Cengiz Ünder'in gelecek sezon Roma'dan ayrılması bekleniyor. Kulübüyle 2023 senesine kadar sözleşmesi bulunan Cengiz'in bonservis bedeli olarak 15 milyon € istenecek.