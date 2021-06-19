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Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:06

kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ne iş yapıyor?

Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ne iş yapıyor?

Galatasaray başkanlık seçimleri bugün gerçekleşecek. Başkan adayları arasında Galatasaray’ın daha önce Divan Kurulu Başkanı görevini yürüten da bulunuyor. Hamamcıoğlu aynı zamanda 1994-1998 yılları arasında yönetiminde ve 2001-2002 döneminde ’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır.

Galatasaray'ın yeni başkanı bugün yapılacak seçimin ardından belli olacak. Camia tarafından tanınan isimlerden bir tanesi olup daha önce kulüpte Divan Kuruluğu Başkanı görevini yürüten , adaylar arasında yer alıyor. İşte seçimi takip edenler tarafından merak edilen soruların yanıtları: GS Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Eşref Hamamcıoğlu ne iş yapıyor?

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da doğdu. 'nin 1974 mezunları arasında yer alan Hamamcıoğlu, 1980 yılında İşletme bölümünü tamamladı.

Çalışma hayatına hizmet sektörüyle başlayan Hamamcıoğlu, 1981 ile 1992 arasında Tekfen Holding'e bağlı şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1991-2011 yılları arasında ise, Sodexo'da Kurucu Genel Müdür ve CEO olarak çalışmalar yaptı. 2012 yılından bu yana kendisine ait UP Danışmanlık ve Optimal Yiyecek & İçecek Çözümleri A.Ş. şirketleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hamamcıoğlu, 1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu'nun başkanlıklarında Yönetim Kurulu'nda ve 2001-2002'de Mehmet Cansun'un başkanlık döneminde Muhasip Üye olarak görev yaptı.

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Eğitim Vakfı (GEV) ve 2017-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak da hizmet verdiği Galatasaray Yardımlaşma Vakfı'na (GSYV) Mütevelli Üye olarak destek ve katkı sunmaya devam ediyor. Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu 2018'de yapılan seçimden bu yana Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyordu. Fransızca ve İngilizce bilen Eşref Hamamcıoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

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Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ne iş yapıyor?
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