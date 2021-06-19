Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EURO 2020'de günün son maçı! İspanya, Polonya ile karşılaşıyor... (CANLI)
Giriş Tarihi: 19.6.2021 21:46 Son Güncelleme: 19.6.2021 22:22

'de günün son maçı! , ile karşılaşıyor... (CANLI)

EURO 2020'de günün son maçı! İspanya, Polonya ile karşılaşıyor... CANLI

'de günün son maçı ve arasında oynanıyor. E Grubu'nda yer alan iki ekibin henüz galibiyeti bulunmuyor. Bu akşam saat 22.00'de başlayan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edeblirsiniz.

'nda heyecan sürüyor. İkinci maçların oynandığı turnuvada günün son karşılaşması, ve arasında oynanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

CANLI | İSPANYA 0-0 POLONYA

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ.

İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Moreno, Olmo, Morata.

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Moder, Klich, Jozwiak, Puchacz, Swiderski, Zielinski, Lewandowski.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Bielsa ve Ersun Yanal isyanı
Son dakika: Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasında fark 12'ye indi...
Son dakika haberler: Milyonlara nefes aldıracak! Ev kadınına düşük primle emeklilik hakkı
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Aşılamada en yüksek sayıya ulaştık
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı! Bacağından vuruldu
Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? A Grubu Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Son dakika haberi: PKK’nın kara kutusu Fırat Şişman'dan çarpıcı itiraflar! Örgüte video ile seslendi...
Son dakika haberi: İstanbul'da 3.9 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020'de günün son maçı! İspanya, Polonya ile karşılaşıyor... (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA