EURO 2020'de günün son maçı! İspanya, Polonya ile karşılaşıyor... (CANLI)

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. İkinci maçların oynandığı turnuvada günün son karşılaşması, İspanya ve Polonya arasında oynanacak. Bu akşam saat 22.00'de başlayan mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.
CANLI | İSPANYA 0-0 POLONYA
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İLK 11'LER
İspanya: Simon, Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Moreno, Olmo, Morata.
Polonya: Szczesny, Bereszynski, Glik, Bednarek, Moder, Klich, Jozwiak, Puchacz, Swiderski, Zielinski, Lewandowski.