EURO 2020'nin ölüm grubunda dev maç! Portekiz, Almanya'ya karşı... (CANLI)

2020 Avrupa Şampiyonası'nda grupların ikinci maçları oynanıyor. Turnuvanın en zorlu grubu Portekiz, Fransa ve Almanya ve Macaristan'ın bir arada olduğu F Grubu'nda, Portekiz-Almanya karşı karşıya geliyor.

Grubun bir diğer maçı olan Macaristan-Fransa karşılaşması, 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından grupta puanı bulunmayan Almanya'nın, Portekiz karşısında alacağı galibiyet büyük önem kazandı.

Bu akşam saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen izlenebiliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CANLI | PORTEKİZ 1-0 ALMANYA

GOL! 15' Ronaldo

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İLK 11'LER

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Danilo, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota, Cristiano Ronaldo

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, İlkay, Gosens, Havertz, Gnabry, Müller