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Giriş Tarihi: 19.6.2021 18:34 Son Güncelleme: 19.6.2021 19:15

'nin ölüm grubunda dev maç! Portekiz, 'ya karşı... (CANLI)

EURO 2020'nin ölüm grubunda dev maç! Portekiz, Almanya'ya karşı... CANLI

'nin şampiyonunu belirleyecek gruplardan birisi olarak görülen F Grubu'nda ikinci maçlar oynanıyor. Macaristan- maçında çıkan sürpriz beraberlik sonucunun ardından Portekiz- arasında oynanacak zorlu mücadele, daha büyük önem kazandı. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan dev maç, 'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda grupların ikinci maçları oynanıyor. Turnuvanın en zorlu grubu Portekiz, ve ve Macaristan'ın bir arada olduğu F Grubu'nda, Portekiz-Almanya karşı karşıya geliyor.

Grubun bir diğer maçı olan Macaristan-Fransa karşılaşması, 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından grupta puanı bulunmayan Almanya'nın, Portekiz karşısında alacağı galibiyet büyük önem kazandı.

Bu akşam saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem yönetecek. 'da oynanan zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen izlenebiliyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CANLI | PORTEKİZ 1-0 ALMANYA

GOL! 15' Ronaldo

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İLK 11'LER

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro, Danilo, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Jota,

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, İlkay, Gosens, Havertz, Gnabry, Müller

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EURO 2020'nin ölüm grubunda dev maç! Portekiz, Almanya'ya karşı... (CANLI)
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