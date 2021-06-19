Galatasaray başkan adayları kimler? 2021 Galatasaray başkan adayları ve listeleri!

Galatasaray Başkanlık seçimleri bu sabah erken saatlerde başladı! Saat 15.00'te sona erecek olan oy verme işlemi sonrası Galatasaray başkan adayları arasında kazanan isim açıklanacak. Seçimin gündem olmasıyla birlikte Galatasaray başkan adayları kimler sorusunun yanıtı ve başkan adaylarının isimleri araştırma konusu oldu. Peki, bugünkü zorlu seçimde başkanlık için sandıkta yarışan Galatasaray başkan adayları kimler ve isim listeleri nasıl şekillendi?
Galatasaray Kulübü başkanını seçiyor! Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul 19 Haziran Cumartesi günü yani bugün yapılıyor. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.
BAŞKAN ADAYLARI
Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.
Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.