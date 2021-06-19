Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçlarına göre GS yeni başkanı kim seçildi?

Galatasaray başkanı kim seçildi sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Sarı kırmızılı takımın 38. başkanı, birazdan bitecek olan başkanlık seçiminin ardından belli olacak. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan'ın yarıştığı Galatasaray başkanlık seçiminde, en çok oyu alan aday GS'nin yeni başkanı olacak. Bu noktada, Galatasaray başkanı kim oldu konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları saat kaçta açıklanacak? Başkanlık seçimi sonuçlarına göre Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? İşte, başkanlık seçiminde son durum ve GS'nin yeni başkanı...
Galatasaray Kulübü başkanını seçecek. Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul 19 Haziran Cumartesi günü yani bugün yapılıyor. Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.
Oy sayımının ardından akşam saatlerine doğru Galatasaray'ın yeni başkanı belli olacak.Yiğit Şardan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Galatasaray GS başkan adayı Yiğit Şardan ne iş yapıyor? Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Galatasaray GS başkan adayı Burak Elmas'ın mesleği ne? Metin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk ne iş yapıyor? İşte Metin Öztürk'ün listesi Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ne iş yapıyor? İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2021 Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'in mesleği ne?
BAŞKAN ADAYLARI
Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray'da 5 isim başkanlık için yarışacak. Seçimde Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan, başkanlık için üyelerden oy isteyecek.
Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.