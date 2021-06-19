Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın listesinde kimler var?

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974 İstanbul doğumlu. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. İngiltere, Amerika ve Çin gibi çeşitli ülkelerde üst düzey yöneticilik ve CEO'luk görevlerinde bulundu. Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi. Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.