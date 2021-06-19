Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın listesinde kimler var?

En merak edilen soru da cevabını buldu. Listesine Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'İ alan Burak Elmas teknik direktör olarak yola İmparator ile devam edecek. Fatih Terim de başkan olarak Elmas'la çalışmaya hazır. Burak Elmas'ın Yönetim Kurulu listesinde yer alan isimler de belli oldu.
İŞTE BURAK ELMAS'IN LİSTESİ!
Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.
Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.
BURAK ELMAS KİMDİR?
1974 İstanbul doğumlu. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. İngiltere, Amerika ve Çin gibi çeşitli ülkelerde üst düzey yöneticilik ve CEO'luk görevlerinde bulundu. Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi. Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Galatasaray Spor Kulübü'nde henüz 23 yaşında görev aldı ve 1997 yılında Galatasaray PAF Takımı sorumlusu olarak görev aldı. 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı, 2000'de UEFA Kupası'nı ve 2001'de Süper Kupa'yı kazanan ekibin yönetici olarak bir parçasıydı. 2018 yılında kısa süre Galatasaray Sportif AŞ'de görev aldı.