Gençlik aşısına para engeli!

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Burak Kapacak ve Barış Alper Yılmaz isimleri için yaptığı görüşmelerden eli boş döndü. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yabancı oyuncu sınırlamasıkararı geldiktensonra bir oyuncuyatalip olduk, 3.5milyon Euro talepedildi" dediği ismin Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Bursaspor'da başarılı bir performans ortaya koyan 21 yaşındaki Burak Kapacak için yapılan görüşmelerde de yüksek ücretlerin talep edilmesi nedeniyle transfer askıya alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibiyle yeni yerli transfer listesi hazırlayacağı belirtildi.
OYNADIĞIM HER TAKIMIN BEKÇİ KÖPEĞİYİM!
Geçen sezon ara transferde G.Birliği'nden, Trabzonspor'a gelen Berat Özdemir, kulüp dergisine röportaj verdi. 23 yaşındaki genç orta saha kendisi için ilginç bir tanımlamada bulundu: "Ben oynadığım her takımın bekçi köpeğiyimdir. Yani savunmayı rahatlatırım, hücuma takımımı çıkartırım, takımı hazırlarım, dinlendiririm, yeri gelir öndekiler daha az koşsun diye ben arkada daha çok performans sarf ederim. Arkadaşlarımı rahatlatmak adına saha içinde her şeyi yaparım."