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Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:44

'de Onovo imzalayacak, Serdar Gürler ve atağı

DHA
Göztepe'de Onovo imzalayacak, Serdar Gürler ve Umut Nayir atağı

'de transfer döneminde ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran , Nijeryalı orta saha 'yla söz kesti. Sarı-kırmızılılar eski futbolcuları Serdar Gürler ve için de nabız yoklamaya başladı.

Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için İzmir'e geleceği ifade edildi. Geçen sezon Macar Ligi'nde 29 maça çıkan Onovo 2505 dakika sahada kalıp 1 gol attı. yerli transferinde de atağa kalktı.

SERDAR GÜRLER VE UMUT NAYİR ATAĞI
Sarı-kırmızılılar eski futbolcuları Serdar Gürler ve için nabız yoklamaya başladı. Göztepe'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında ve 2019-2020 sezonunda forma giyen Serdar'ın da Göztepe'ye dönmek istediği belirtildi.

Antalyaspor'un oyuncusu olan Serdar'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Göz-Göz'ün 2016-2017'de 1'inci Lig'deyken kadrosunda yer alan 'i de takıma döndürmek için görüşmelere başladığı vurgulandı.

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Göztepe'de Onovo imzalayacak, Serdar Gürler ve Umut Nayir atağı
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