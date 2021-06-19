Göztepe'de Onovo imzalayacak, Serdar Gürler ve Umut Nayir atağı

SERDAR GÜRLER VE UMUT NAYİR ATAĞI

Sarı-kırmızılılar eski futbolcuları Serdar Gürler ve Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı. Göztepe'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında ve 2019-2020 sezonunda forma giyen Serdar'ın da Göztepe'ye dönmek istediği belirtildi.

Antalyaspor'un oyuncusu olan Serdar'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Göz-Göz'ün 2016-2017'de 1'inci Lig'deyken kadrosunda yer alan Umut Nayir'i de takıma döndürmek için görüşmelere başladığı vurgulandı.