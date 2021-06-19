Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'in mesleği ne?
Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:29 Son Güncelleme: 19.6.2021 11:30

kimdir, kaç yaşında ve nereli? başkan adayı İbrahim Özdemir'in mesleği ne?

İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'in mesleği ne?

başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi bu sabah saat 10.00'da başladı. Başkan adaylarının hayatı, kariyeri, mesleği gibi bilgiler de Galatasaray taraftarları ve futbol severler tarafından arşatırılıyor. Başkan adayları arasında de yer alıyor. Peki, İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, İbrahim Özdemir'İn mesleği, hayatı ve hakkında merak edilen bilgiler...

Ertelenen başkanlık seçimi başladı. Başkan adayları arasında kıyasıya rekabetin ardından 15.00'te kapanacak sandıklardan çıkacak sonuç yeni başkanı belirleyecek. 2021 Başkan adayları arasında de bulunuyor. "İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Haberimizde, İbrahim Özdemir hakkında bilgiler, Özdemir'İn hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler yer almaktadır.

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görede şehrinde dünyaya geldi.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.

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İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'in mesleği ne?
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