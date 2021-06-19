İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'in mesleği ne?

Ertelenen Galatasaray başkanlık seçimi başladı. Başkan adayları arasında kıyasıya rekabetin ardından 15.00'te kapanacak sandıklardan çıkacak sonuç yeni başkanı belirleyecek. 2021 Başkan adayları arasında İbrahim Özdemir de bulunuyor. "İbrahim Özdemir kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Haberimizde, İbrahim Özdemir hakkında bilgiler, Özdemir'İn hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler yer almaktadır.
İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?
Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Giresun'un Görede şehrinde dünyaya geldi.
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı.
Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.