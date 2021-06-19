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Giriş Tarihi: 19.6.2021

fırsatı değerlendiremedi

İngiltere fırsatı değerlendiremedi
Günün son kapışmasında turnuvanın iki ev sahibi ve , kozlarını Londra'da Wembley Stadı'nda paylaşırken maç 0-0 sona erdi. Heyecan dolu mücadelede iki takım da buldukları gol pozisyonlarından faydalanamadı. Kane ile aradığı skoru yakalayamayan Southgate'in ekibi, Rashford girince de ağları sarsamadı. Mount ve Sterling'in çabaları da yeterli olmayınca İngilizler son 16'ya kalma fırsatını teperek şansını son maça bıraktı. Kalecileri Marshall'ın yıldızlaştığı karşılaşmada İskoçya ise ilk puanını almayı başardı.

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İngiltere fırsatı değerlendiremedi
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