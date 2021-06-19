İngiltere fırsatı değerlendiremedi

Günün son kapışmasında turnuvanın iki ev sahibi İngiltere ve İskoçya, kozlarını Londra'da Wembley Stadı'nda paylaşırken maç 0-0 sona erdi. Heyecan dolu mücadelede iki takım da buldukları gol pozisyonlarından faydalanamadı. Kane ile aradığı skoru yakalayamayan Southgate'in ekibi, Rashford girince de ağları sarsamadı. Mount ve Sterling'in çabalarıda yeterli olmayınca İngilizler son 16'ya kalma fırsatını teperek şansını son maça bıraktı. Kalecileri Marshall'ın yıldızlaştığı karşılaşmada İskoçya ise ilk puanını almayı başardı.