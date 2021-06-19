Kendinizi gösterin

Milli Takım’da idmanlar basına kapatılırken, Şenol Güneş oyuncularını rehabilite ediyor
İlk iki maçını kaybeden A Milli Takımımız, yarın İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bakü'de Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmana Umut Meraş dışında tüm oyuncular katıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı izleyip Ay-Yıldızlılar'a moral verdi. Hücum ağırlıklı bir kadroyusahaya sürmesi beklenenGüneş'in, oyuncularına sondüdüğe kadar pes etmemeleritalimatı verdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı bugün saat 16.45'te basının karşına çıkacak.
İSVİÇRE MAÇINA SKANDAL HAKEM
Türkiye-İsviçremaçını Slavko Vincic'in yöneteceği açıklanırken, Sloven hakemin yaşadığı skandal da gündeme geldi. 41 yaşındaki hakem, geçtiğimiz yıl yasa dışı partide yakalanmış ve olaylar birbirini izlemişti. Bosna Hersek'te baskında uyuşturucu ve yasa dışı silahların da bulunduğu bir partide yakalanan Vincic, gözaltına alınmıştı. Vincic, "Gittiğimde nelerolduğunu bilmiyordum. İş yemeğiiçin gitmiştim. Fuhuş partisi de yoktu. Silahları da polis baskınından sonra gördüm" açıklamasını yapmıştı.
SOL BEKTE FORMA MERT MÜLDÜR'ÜN
Galler maçında sakatlanıp çıkan Umut Meraş'tan kötü haber geldi. Sol arka adalesinde ödem oluşan 25 yaşındaki oyuncu turnuvayı kapattı. İsviçre karşılaşmasında sol bekte ters ayaklı olmasına rağmen fiziksel üstünlüğüyleMert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor. Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz ise yedek soyunacak. Mert, Galler mücadelesinde de Umut'un yerine oyuna girmiş ve sol bekte oynamıştı.