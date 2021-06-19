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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Larin’le masaya

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Larin’le masaya

yönetimi dün Vodafone Park’ta yoğun mesaideydi… Başkan Çebi’nin ilk ziyaretçisi Kanadalı oldu. Rus kulüplerinin teklif yaptığı 26 yaşındaki oyuncuya Çebi, sözleşme uzatmak istediklerini söyledi. Yıldız forvetin mukavelesine serbest kalma maddesi koyulması ve rakamın 15-17 milyon Euro olması planlanıyor

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan ve Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek olan , yeni sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dün Vodafone Park'taki kulüp binasında oldukça hareketli saatler yaşandı. Herkes teknik direktör Sergen Yalçın'ı beklerken sürpriz bir şekilde Cyle Larin stada geldi ve ilk görüşme Kanadalı oyuncu ile yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.

RUSYA'DAN TALİPLERİ VAR
Şampiyonlukta büyük bir emeği olan ve toplam 45 maçta 23 golle Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu konumunda bulunan 26 yaşındaki Kanadalı oyuncuya Rusya'dan tekliflerin olduğu bildirildi. Beşiktaş yönetimi yeni sözleşmeye koyacağı serbest kalma maddesi ile elini güçlendirmek istiyor. Rakamın 15-17 milyon Euro aralığında olması düşünülüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yıldız oyuncuya, Premier Lig'den West Bromwich Albion, 10 milyon Euro'luk teklif ile gelmiş ancak transfer döneminin bitimine 48 saat kaldığı için İngiliz kulübüne olumsuz yanıt verilmişti.

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Larin’le masaya
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