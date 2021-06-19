Larin’le masaya

Beşiktaş yönetimi dün Vodafone Park’ta yoğun mesaideydi… Başkan Çebi’nin ilk ziyaretçisi Kanadalı oldu. Rus kulüplerinin teklif yaptığı 26 yaşındaki oyuncuya Çebi, sözleşme uzatmak istediklerini söyledi. Yıldız forvetin mukavelesine serbest kalma maddesi koyulması ve rakamın 15-17 milyon Euro olması planlanıyor
Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan ve Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş, yeni sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dün Vodafone Park'taki kulüp binasında oldukça hareketli saatler yaşandı. Herkes teknikdirektör Sergen Yalçın'ıbeklerkensürprizbir şekildeCyle Larin stadageldi ve ilk görüşmeKanadalı oyuncu ile yaşandı. Başkan Ahmet Nur Çebi, 1 yıllık mukavelesi kalan tecrübeli forvetle sözleşme uzatıp, gelen transfer tekliflerini değerlendirmek istediklerini Larin'e iletti.
RUSYA'DAN TALİPLERİ VAR
Şampiyonlukta büyük bir emeği olan ve toplam 45 maçta23 golle Beşiktaş'ınen skorer oyuncusu konumunda bulunan 26 yaşındaki Kanadalı oyuncuya Rusya'dan tekliflerin olduğu bildirildi. Beşiktaş yönetimi yeni sözleşmeye koyacağı serbest kalma maddesi ile elini güçlendirmek istiyor. Rakamın 15-17 milyonEuro aralığında olmasıdüşünülüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında yıldız oyuncuya, Premier Lig'denWest Bromwich Albion, 10milyon Euro'luk teklif ilegelmiş ancak transfer döneminin bitimine 48 saat kaldığı için İngiliz kulübüne olumsuz yanıt verilmişti.