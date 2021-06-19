Pelkas ‘Evet’ dedi

F.Bahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas dünyaevine girdi. 27 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Kiveli Marda ile imzaları attı. Öte yandan Pelkas,Bologna'nın radarınagirdi. İtalyan ekibi 5.5 milyon Euro'luk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.
TOPBAŞI 1 TEMMUZ'DA Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek sarı-lacivertliler rutin sağlık kontrollerinin ardından 5Temmuz'da kamp için Serkan Acar TopukYaylası Tesisleri'nin yolunututacak. 25-26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından yeni hocanın açıklanması ve kadrodaki bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.