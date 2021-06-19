Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pelkas ‘Evet’ dedi
Giriş Tarihi: 19.6.2021

Pelkas ‘Evet’ dedi

Pelkas ‘Evet’ dedi
F.Bahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarın gönlüne taht kuran Yunan futbolcusu dünyaevine girdi. 27 yaşındaki oyuncu, sevgilisi Kiveli Marda ile imzaları attı. Öte yandan Pelkas, Bologna'nın radarına girdi. İtalyan ekibi 5.5 milyon Euro'luk bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.

TOPBAŞI 1 TEMMUZ'DA
'nin yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek sarı-lacivertliler rutin sağlık kontrollerinin ardından 5 Temmuz'da kamp için Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nin yolunu tutacak. 25-26 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından yeni hocanın açıklanması ve kadrodaki bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Dün akşam Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı
Diyarbakır’da AK Parti Hani İlçe binasına molotoflu saldırı
Son dakika: Milli takımda sakatlık şoku! Galler maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı...
Son dakika: A Milli Takım neden başarısız oldu! Caner ve Gökhan detayı... 'Aldandık'
Son Dakika Haberi: Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Son dakika: Eriksen için beklenen açıklama geldi! Christian Eriksen futbola dönecek mi?
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Pelkas ‘Evet’ dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA