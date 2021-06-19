Sergen Yalçın Diouf’u istiyor

Aboubakar ve Cenk’in ayrılığı sonrası iki forvet talep eden çifte kupalı hoca, bunlardan biri için Hatay’dan Mame Diouf’un adını verdi
Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan Beşiktaş'ta, transferlerinbüyük bölümününsezon başı kampına yetiştirilmesiiçin çaba harcanıyor. Vincent Aboubakar'ın ayrılığı, Cenk Tosun'un da sakatlığı sonrası Everton'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, istediği golcülerden birinin adını verdi: Mame Diouf..
ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO
Senegalli golcünün Hatayspor'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyonEuro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındakifutbolcuyu ikincisantrfor düşüncesiyledeğerlendirecek.
38 MAÇTA 19 GOL
Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.