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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Diouf’u istiyor

Sergen Yalçın Diouf’u istiyor

Aboubakar ve Cenk’in ayrılığı sonrası iki forvet talep eden çifte kupalı hoca, bunlardan biri için Hatay’dan ’un adını verdi

Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan Beşiktaş'ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. Vincent Aboubakar'ın ayrılığı, Cenk Tosun'un da sakatlığı sonrası Everton'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör , istediği golcülerden birinin adını verdi: Mame Diouf..

ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO
Senegalli golcünün 'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

38 MAÇTA 19 GOL
Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Sergen Yalçın Diouf’u istiyor
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