Son dakika: Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik için bomba iddia! Barcelona ve Sevilla…

EURO 2020'de İtalya ve Galler maçlarını kaybeden A Milliler herkesi hayal kırıklığına uğrattı. Alınan 2 yenilgiden sonra ortaya konulan oyun herkes tarafından eleştiri aldı. Başta teknik direktör Şenol Güneş, "Tüm sorumluluk benim." açıklaması yaparak özeleştiride bulundu.
A Milli takım oyuncuları da istenilen performansı ortaya koyamadılar ve 2 maçta gol atamadılar. Ortaya konulan oyun sonrası oyuncular da eleştirilerin hedefi oldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİM BOMBA TRANSFER İDDİASI
A Milli takımda savunmada gösterdiği özveri ve çabasıyla öne çıkan Çağlar Söyüncü için bomba bir iddia gündeme geldi. Turnuvadaki oyuncuları yakından izleyen büyük kulüpler oyuncu avında. Türkiye'den de Çağlar Söyüncü özel olarak izleniyor.
BARCELONA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ TAKİP EDİYOR
Çağlar Söyüncü'nün performansından etkilenen Barcelona, iddialara göre onu takımda görmek istiyor. İspanyol AS gazetesinin bir haberine göre Barcelona, 2023'te Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü'yü yakından takip ediyor.
Milli takımın ve Leicester City'nin vazgeçilmez savunmacısı olan Çağlar Söyüncü, Barselona'nın yörüngesine girmiş durumda. Söyüncü, sezon boyunca gösterdiği performansla Premier'in en iyi stoperleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Leicester hayranları tarafından en çok sevilen oyunculara arasında yer alıyor.
LEİCESTER CİTY ÇAĞLAR İÇİN 50 MİLYON EURO İSTİYOR
Barcelonalı yöneticiler oyuncuya olan ilgisini hiçbir zaman saklamadı. Çağlar, Carles Puyol'a çok benzetiliyor. Söyüncü'nün İngiliz kulübünde iki yıllık sözleşmesi kaldı ve Leicester yönetim kurulu onun için 50 milyon euro istiyor.
İSPANYOL DEVİ SEVİLLA ZEKİ ÇELİK'İ TRANSFER LİSTESİNE ALDI
Geçtiğimiz sezon Fransa'da Lille ile şampiyonluk yaşayan başarılı sağ bek oyuncusu Zeki Çelik, Avrupalı kulüplerin transfer listesine girmeye devam ediyor.
AS gazetesinin aynı haberine göre, İspanyol devi Sevilla, Zeki Çelik'le ilgileniyor. Sevilla'nın spor direktörü Monchi, yılın başından beri Çelik'i kadrosuna katmayı düşünüyor.
Ancak Monchi'nin onu getirme isteklerini yerine getirmeye kararlı görünmesine rağmen, Sevilla kulübü ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Çelik'in Lille'de sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kaldı. Fransız kulübü, futbolcusunun transferi için 15 milyon eurodan fazla para istiyor.
ATLETİCO MADRİD HAKAN ÇALHANOĞLU'NA TEKLİFTE BULUNDU MU?
A Milli takımın diğer bir yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi bu ay sona eriyor. Milan'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen oyuncu için İspanya'dan da tekliflerin olduğu gündeme gelmişti.
ATLETİCO MADRİD HAKAN ÇALHAOĞLU'NA HENÜZ TEKİLF YAPMADI
Hakan Çalhanoğlu için son La Liga şampiyonu Atletico Madrid'in teklifte bulunduğu iddia edilmişti. AS gazetesindeki iddiaya göre, Atletico Madrid henüz resmi olarak Hakan Çalhanoğlu'na bir teklifte bulunmadı. Fakat Atletico Madrid'in Hakan Çalhanoğlu'nu takip ettiği bir gerçek.
ATLETİCO MADRİD'İN BERKE ÖZER'LE İLGİLENDİĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Fenerbahçe'den Belçika ligine kiralik olarak giden 21 yaşında kaleci Berke Özer'e Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği yazılmıştı. Atletico Madrid, Berke Özer'i takip ediyor fakat kalecinin menajeri olan Ömer Koray Uzun, şu an ciddi bir teklif yapılmadığını ifade etti.