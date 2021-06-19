Son dakika: Çağlar Söyüncü ve Zeki Çelik için bomba iddia! Barcelona ve Sevilla…

ATLETİCO MADRİD HAKAN ÇALHANOĞLU'NA TEKLİFTE BULUNDU MU?

A Milli takımın diğer bir yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi bu ay sona eriyor. Milan'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen oyuncu için İspanya'dan da tekliflerin olduğu gündeme gelmişti.