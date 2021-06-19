Son dakika: Diego Perotti'den Fenerbahçe'ye şok suçlama: Tek başıma kaldım

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti yaşadığı sakatlık sorunları sebebiyle sezonun uzun bölümünde forma giyememişti.
Oynadığı 4 maçta 3 gol atan Arjantinli oyuncu Sky Italia'ya sakatlık durumu ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"SAKATLIK SÜRECİNDE TEK BAŞIMA KALDIM"
32 yaşındaki futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse futbolu bırakmayı düşündüm. Böyle bir sakatlık yaşadığınızda devam edip etmemek için motivasyonunuz olup olmadığını sorgulamaya başlarsınız.
Bir de bu süreçte tamamen tek başıma kaldığım gerçeği var. Ameliyat ve rehabilitasyon masrafları bana aitti" dedi.
"İTALYA'YA DÖNMEK İSTERİM"
Geleceği hakkında da konuşan Perotti, "Oğlum, Cenova'da doğdu. O şehir hakkında ne hissettiğimi herkes biliyor, burası ailemin bir parçası.
Fenerbahçe ile sözleşmemin bitmesine 1 yıl var. Ama İtalya hala İtalya. Kalbimde olan bir ülke.
Hepimiz futbolun nasıl işlediğini biliyoruz, kesinlik yok ve asla asla diyemezsiniz. Ben kendi adıma İtalya'ya geri dönmek isterim" şeklinde konuştu.