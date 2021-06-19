Son dakika: EURO 2020'de Macaristan sahasında Fransa'yı ağırlıyor (CANLI)

EURO 2020 F Grubu ikinci hafta maçında lider Fransa ile Macaristan karşı karşıya geliyor. Fransa ilk maçında Almanya'yı Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmişti.
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai'nin forma giydiği Macaristan ise Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Macaristan-Fransa maçının tüm detayları ve son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz...
MACARİSTAN 0 - 0 FRANSA (İlk yarı oynanıyor)
Stat: Puskas Arena
Saat: 16.00
Hakem: Michael Oliver
Yayın: TRT 1
İLK 11'LER
Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Sallai, Adam Szalai
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema