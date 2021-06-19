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Giriş Tarihi: 19.6.2021 15:48 Son Güncelleme: 19.6.2021 16:04

Son dakika: 'de sahasında 'yı ağırlıyor (CANLI)

Son dakika: EURO 2020'de Macaristan sahasında Fransa'yı ağırlıyor CANLI

F Grubu ikinci hafta maçında lider ile karşı karşıya geliyor. Fransa ilk maçında Almanya'yı 1-0 yenerken, Macaristan ise Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Macaristan-Fransa maçının tüm detayları ve son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz...

F Grubu ikinci hafta maçında lider ile karşı karşıya geliyor. Fransa ilk maçında Almanya'yı Mats Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 yenmişti.

Fenerbahçeli futbolcu 'nin forma giydiği Macaristan ise Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Portekiz'e 3-0'lık skorla mağlup olmuştu. Macaristan-Fransa maçının tüm detayları ve son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz...

MACARİSTAN 0 - 0 FRANSA (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Puskas Arena
Saat: 16.00
Hakem: Michael Oliver
Yayın: TRT 1

İLK 11'LER

Macaristan: Gulacsi, Botka, Orban, Attila Szalai, Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola, Sallai, Adam Szalai
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema

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Son dakika: EURO 2020'de Macaristan sahasında Fransa'yı ağırlıyor (CANLI)
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