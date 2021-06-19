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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:51 Son Güncelleme: 19.6.2021 09:58

: Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor! 'Kazananı belirleyecek faktör...'

Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor! 'Kazananı belirleyecek faktör...'

... 5 adayın yarışacağı başkanlık seçimi bugün yapılıyor. 'nde yapılacak seçimde oy verme işlemi saat 10:00'da başladı. Üyeler saat 15:00'e kadar oylarını kullanabilecekler. , , , ve 'ten biri Galatasaray'ın yeni başkanı olacak!

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı camiada nefesler tutuldu. Sarı kırmızılıların 38. başkanı bugün yapılacak seçim sonunda belli olacak. mor, sarı, yeşil, kırmızı ve ise gri renkli oy pusulasına sahip. Oy verme işlemi saat 15:00'e kadar devam edecek.

MUSTAFA CENGİZ DE OY KULLANACAK

Galatasaray'da başkanlığının son gününde ilaçlarla da olsa oy vermeye gideceğini belirten Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'den beri başkanlık makamında oturuyordu. Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle bu seçimde aday olmadı. Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamada Yiğit Şardan'ı desteklediğini ifade etti.

10:00 Galatasaray 38. başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı.

BURAK ELMAS'IN LİSTESİ

Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Ruhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kaleioğlu, Rezen Epözdemir, Işıtan Gün

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan, Levent Yaz, Ahmet Arif Bağlıca, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz

YİĞİT ŞARDAN'IN LİSTESİ

Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul

İBRAHİM ÖZDEMİR'İN LİSTESİ

Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Aday, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş

METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ

Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı

LEVENT TÜZEMEN'DEN SEÇİM ANALİZİ: 'BURAK ELMAS İLE HAMAMCIOĞLU ARASINDA GEÇER...'

'G.Saray, 2006 seçimlerinden bu yana bugün beş adayın rekabetine tanık olacak. Burak Elmas ve Metin Öztürk uzun süredir çalıştılar ve projeler ürettiler. Daha sonra Eşref Hamamcıoğlu, camiadaki muhafazakâr kesimin desteğiyle aday oldu. Yiğit Şardan da kendi ifadesiyle başkanlığa itildi. Eşref Bey'in arkasında İnan Kıraç var. Yiğit Şardan'ı ise Adnan Polat ve Mustafa Cengiz destekliyor.

Seçime katılacak üye sayısı kazananı belli edecek. Adaylar, seçmenlerini getirip oy attırmak için her türlü hazırlığını yaptı. Yurt dışından gelecekler de olacak, evlerinden aldırılacak üyeler de… 'Şu başkan kazanır' dersem G.Saraylı üyelerin iradesine saygısızlık yapmış olurum. Sadece tespit yapabilirim.

Seçimin Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu arasında geçeceği düşünülüyor. Yiğit Şardan ve Metin Öztürk'ün ise alacağı oyları yabana atmamak gerekir. Seçimi kim kazanırsa kazansın, G.Saray'da son yıllarda kaybolan sevgi ve dostluk ruhunun yeniden kazandırılması gerekiyor. Çünkü G.Saray'da kavgaya yer yok.'

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Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor! 'Kazananı belirleyecek faktör...'
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