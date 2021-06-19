Son dakika: Galatasaray'ın yeni başkanı belli oluyor! 'Kazananı belirleyecek faktör...'

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı kırmızılı camiada nefesler tutuldu. Sarı kırmızılıların 38. başkanı bugün yapılacak seçim sonunda belli olacak. Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı ve Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip. Oy verme işlemi saat 15:00'e kadar devam edecek.

MUSTAFA CENGİZ DE OY KULLANACAK

Galatasaray'da başkanlığının son gününde ilaçlarla da olsa oy vermeye gideceğini belirten Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'den beri başkanlık makamında oturuyordu. Cengiz, sağlık sorunları nedeniyle bu seçimde aday olmadı. Mustafa Cengiz, dün yaptığı açıklamada Yiğit Şardan'ı desteklediğini ifade etti.

10:00 Galatasaray 38. başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı.