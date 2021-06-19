Son dakika: Levent Tüzemen canlı yayında açıkladı! 'Seçim o iki isim arasında geçecek...'

Metin Öztürk ve Burak Elmas uzun süredir seçime hazırlandı. Diğer adaylar birden bire aday oldu. Burak Elmas'ın projeleri fikrimin ona dönüşmesi için etkili oldu.

Kazanan 150-200 oyla belli olacak. Herkes 'Ben kazandım.' diye düşünüyor. Seçim Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasında gidiyor.