Son dakika: Levent Tüzemen canlı yayında açıkladı! 'Seçim o iki isim arasında geçecek...'

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da başkanlık yarışında oy verme işlemi sona erdi. Burak Elmas, Yiğit Şardan, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir, başkan olmak için yarışıyor.
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'Ben de oyumu kullandım. Oyumu Burak Elmas'a attım. Galatasaray'ın yenilikçi zihniyete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Küçük olsun, benim olsun zihniyeti Galatasaray'a zarar veriyor.
Metin Öztürk ve Burak Elmas uzun süredir seçime hazırlandı. Diğer adaylar birden bire aday oldu. Burak Elmas'ın projeleri fikrimin ona dönüşmesi için etkili oldu.
Kazanan 150-200 oyla belli olacak. Herkes 'Ben kazandım.' diye düşünüyor. Seçim Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasında gidiyor.
Galatasaray'da üyeler Teyfik Fikret ekolünden geliyorlarsa o zaman biat kültüründen bir başkan seçmemeliler. Abidir, kardeştir bunun için oy atmamalılar. Hala hatır için oy atanlar var bu Galatasaray'ın kültürüyle bağdaşmıyor.
Kazanan 150-200 oyla belli olacak. Herkes 'Ben kazandım.' diye düşünüyor. Seçim Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas arasında gidiyor. Galatasaray'da üyeler Teyfik Fikret ekolünden geliyorlarsa o zaman biat kültüründen bir başkan seçmemeliler. Abidir, kardeştir bunun için oy atmamalılar. Hala hatır için oy atanlar var bu Galatasaray'ın kültürüyle bağdaşmıyor.'