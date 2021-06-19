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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:27

Son dakika: Sergen Yalçın, Süper Lig'in yıldızı 'un adını verdi!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Sergen Yalçın, Süper Lig'in yıldızı Mame Diouf'un adını verdi!

'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor. Sergen Yalçın ile yola devam edecek Beşiktaş'ta iç transferin yanı sıra dış transfer hamleleri de planlanıyor. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra iki forvet takviyesi planlanıyor. ismi gündemde...

Geçen sezon hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren , transfer çalışmalarına devam ediyor. Cenk Tosun ve Aboubakar gelecek sezon kadroda olmayacak. Siyah beyazlılar forvet transferi için girişimlere başladı. Sergen Yalçın, 'dan 'un transferini talep etti.

Yeni sezona ciddi değişikliklerle girecek olan Beşiktaş'ta, transferlerin büyük bölümünün sezon başı kampına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor. 'ın ayrılığı, Cenk Tosun'un da sakatlığı sonrası Everton'a geri dönüşüyle birlikte iki santrfor ihtiyacı doğan siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, istediği golcülerden birinin adını verdi: Mame Diouf..

ÇIKIŞ OPSİYONU 1.1 MİLYON EURO

Senegalli golcünün Hatayspor'la olan sözleşmesinde 1 yıl daha opsiyon bulunmasına rağmen, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi de mevcut. Sergen Yalçın, 33 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor düşüncesiyle değerlendirecek.

38 MAÇTA 19 GOL

Diouf, geçtiğimiz sezon Hatayspor'da 38 maçta 19 gol, 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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Son dakika: Sergen Yalçın, Süper Lig'in yıldızı Mame Diouf'un adını verdi!
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