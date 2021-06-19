Sözleşme zirvesi bugüne kaldı

Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında aylardır süren görüşmeler dün resmiyete dökülecekti. Son andaertelenen büyük zirveninbugün yapılacağı bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı ile yönetim arasında 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanırken, SergenYalçın şu isteklerde bulunmuştu: İlk 11'e minimum 7 takviye yapılsın... Kadrodaki yerli kalitemizi artıralım. Şampiyonlar Ligi kalitesinde iki santrfor almalıyız. Yedek kulübesini zenginleştirelim... Kulübe fayda sağlayacak her oyuncu satılabilir.