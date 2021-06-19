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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Sözleşme zirvesi bugüne kaldı

Sözleşme zirvesi bugüne kaldı
yönetimi ile teknik direktör arasında aylardır süren görüşmeler dün resmiyete dökülecekti. Son anda ertelenen büyük zirvenin bugün yapılacağı bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı ile yönetim arasında 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlanırken, Sergen Yalçın şu isteklerde bulunmuştu: İlk 11'e minimum 7 takviye yapılsın... Kadrodaki yerli kalitemizi artıralım. Şampiyonlar Ligi kalitesinde iki santrfor almalıyız. Yedek kulübesini zenginleştirelim... Kulübe fayda sağlayacak her oyuncu satılabilir.

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Sözleşme zirvesi bugüne kaldı
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