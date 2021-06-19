Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk sözleri

"ÖNÜMÜZDE YENİ SEZON VE YENİ UMUTLAR VAR"

Önlerinde de yeni sezon ve yeni umutların olduğunu kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sene UEFA Konferans Ligi'ne katılım başarısı göstersek de, Trabzonspor için bu yeterli değildir. Tabi ki Avrupa'ya gitmek kıymetlidir ama Trabzonspor her zaman en iyisinde olmalıdır; Şampiyonlar Ligi'nde. Bu hedef doğrultusunda hareket ederek, 4 Temmuz'da başlayacak olan kamp dönemine yeni transferlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile İzleme Komitesi'nin önerileri doğrultusunda Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik gibi değerli isimleri kadromuza dahil ettik. Eksik olan bölgelere de gerekli takviyeleri yaparak yeni sezona güçlü bir şekilde 'Merhaba' demek istiyoruz. Tabi ki bu güçlülüğün en önemli ayağı siz değerli taraftarlarımızsınız. İnşallah yeni sezonda belli bir oranda maçların seyircili oynanmasına izin verilir ve yeniden eski günlerdeki gibi takımımızın gücüne güç katarsınız."